İHA
Diyarbakır'da dehşet dolu bir olay yaşandı.
Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda, çocukların bugün okuldaki kavgasından sonra mahalledeki oyun salonunda karşılaşan aileleri tartıştı.
3 kişi vuruldu, 1 kişi dayak yedi
Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi silahla ağır yaralanırken, 1 kişi ise darbedildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alındı
Olay yerine gelen ekipler, yaralılardan 3’ünü çevredeki özel hastaneye kaldırırken, 1’ini Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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