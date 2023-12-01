Diyarbakır’da çocukların kavgasına büyükler karıştı: 12 yaralı

İHA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Batıçanakçı Mahallesi Yemişalan Küme Evleri’nde, akşam saatlerinde mahalledeki çocuklar arasında kavga çıktı.
Çocukların kavgasına yetişkinler karıştı: 12 yaralı
Çocukların yakınları olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu.
Çıkan taşlı, sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri, 11 kişiyi olay yerinde tedavi ederken, 1 kişiyi kentteki hastaneye kaldırdı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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