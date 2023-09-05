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Diyarbakır'da damada düğünde silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı Abone Olun

Diyarbakır'da damada düğünde silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı Diyarbakır'da gelinle birlikte düğün salonuna giriş yapan damada silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda damat ve seken kurşunların isabet ettiği bir çocuk yaralanırken saldırganın kızı istemesine rağmen ailesinin ona vermediği öğrenildi.

AA & Ensonhaber Diyarbakır'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kayapınar ilçesinde damat Ahmet E., gelin ile birlikte düğün salonuna girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda damat ve seken kurşunların isabet ettiği E.K. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Damadın durumu ağır Ağır yaralanan damat yakınları tarafından özel bir hastaneye, çocuk da sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheli S.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Damadın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Saldırıyı düzenleyen kişinin kızı istemesine rağmen ailesinin ona vermediği öğrenildi.

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