Diyarbakır'da davalıların yakınları adliye önünde birbirlerine saldırdı
DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi önünde hareketli dakikalar yaşandı.

Duruşma için adliye önüne gelen davalı iki grubun yakınları arasında sözlü tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Tartışma, kısa sürede büyüdü.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

Aralarında kadınların da olduğu tarafların kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir