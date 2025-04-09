Diyarbakır'da davalıların yakınları adliye önünde birbirlerine saldırdı

DHA
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi önünde hareketli dakikalar yaşandı.
Duruşma için adliye önüne gelen davalı iki grubun yakınları arasında sözlü tartışma çıktı.
BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Tartışma, kısa sürede büyüdü.
Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.
KAVGA ANI KAMERADA
Aralarında kadınların da olduğu tarafların kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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