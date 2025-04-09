Haberler



3. Sayfa



Diyarbakır'da davalıların yakınları adliye önünde birbirlerine saldırdı

Diyarbakır'da davalıların yakınları adliye önünde birbirlerine saldırdı Yenişehir ilçesinde yakınlarının davası için adliye önüne gelen iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumukların havada uçuştuğu kavga amatör kameralarca kayda alındı.