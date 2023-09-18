Diyarbakır'da dekan yardımcısı, eski öğrencisi tarafından bıçaklandı Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında B. Y. adlı eski kız öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı. B.Y. gözaltına alınırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

DHA

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasındaki odasında bulunan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, eski kız öğrencisi B.Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Başından yaralanan Yılmaz, üniversitenin tıp fakültesine kaldırıldı.

Güvenlik yakalayıp polise teslim etti

B.Y. de üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından bina içinde yakalanarak polise teslim edildi.

"Onun yüzünden disiplin cezası aldım"

Gözaltına alınan B.Y. ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz’ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli ‘geri zekalı’ diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürerek, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

B.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)