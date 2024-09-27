Diyarbakır'da demircilikte yetiştirecek eleman yok Demircilik mesleğinde yarım asırı geride bırakan ve zanaatlarını icra ederek hayatlarını devam ettiren Yıldız kardeşler, şimdilerde yetiştirecek çırak bulamıyor.

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İHA

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Zeki Yıldız, kardeşi Mehmet Yıldız ile birlikte 50 yıldır demircilik yapıyor.

Geride kalan yarım asırda evlenip çoluk çocuğa karışan ağabey-kardeş, mesleği çocuklarına da öğretti.

Gelişen teknoloji ile makinelerin seri üretime başlamasının ardından eski işlerini yakalayamaz olan Yıldız kardeşler, şimdilerde yetiştirecek çırak bulmakta da güçlük çekiyor.

MESLEĞİ SONRAKİ NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORLAR

Mesleği Ermeni ustalarından öğrenen Yıldız kardeşler, mesleğin kaybolmaması için demirciliği sonraki nesillere aktarmak istiyor.

Mehmet Yıldız, Ermenilerden öğrendiği mesleğini 50 yıldır devam ettirdiğini belirterek, "50 senedir bu işi yapıyorum. Ama şimdi makineler çıktı, işçiler çalışmıyor. Fabrikalar bizim yaptığımız malzemeleri üretiyor. Demircilik Diyarbakır'ın sembolüdür. Demircilik ölürse Sur da ölür.” dedi.

"EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALAMADIM"

2 oğlunun demircilik mesleğini son 20 yıldır kendisinden devraldığını ifade eden Yıldız, sadece kaynak işleri ile ilgilendiğini kaydetti. Torununun usta olduğunun fakat dükkana gelmediğini ifade eden Yıldız, meleğe işçi bulmanın zorlaştığını vurguladı.

Mehmet Yıldız'ın kendisi gibi aynı mesleği yapan ağabeyi Mehmet Zeki Yıldız, "72 yaşındayım. Demircilik yaparak 10 çocuğumu büyüttüm, hepsini evlendirdim. Fazla çalıştığım zaman yoruluyordum para kazanmıyordum. Emeğimin karşılığını alamadım mecburen mesleğimi bıraktım.'' diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)