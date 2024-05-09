Diyarbakır'da depremde yıkılan Hisami Apartmanı davasında sanıklar hakim karşısına çıktı Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı Hisami Apartmanı'na ilişkin tutuklanan 2 müteahhit ve 2 arsa sahibinin yargılanmasına devam edildi.

İHA

11 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçse de, yaşanan acılar unutulmuyor..

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişinin ölümüne neden olan Hisami Apartmanı'na ilişkin dava sürüyor.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahiplerinden Nurettin Özcan bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, arsa sahiplerinden Ahmet Özcan ise katılmadı.

Duruşmada mağdur müştekiler depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini, şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyelerini istediler

Sanık Korkut, yıkılan binayla hiçbir alakasının bulunmadığını savunarak, suçsuz olduğunu söyledi. Uzun süredir tutuklu olduğunu kaydeden Korkut, tahliye talebinde bulundu.

Sanıklar Meşe ve Özcan da tahliyesini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

22 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyorlar

İddianamede, tutuklu sanıklar binanın müteahhitleri Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahibi Ahmet Özcan ve Nurettin Özcan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)