Diyarbakır'da dere yatağına düşen şahıs hayatını kaybetti Diyarbakır'da düğüne giden şahıs, dengesini kaybederek düştüğü dere yatağında yaşamını yitirdi.

İHA

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bir yakınının düğününe giden Behçet Avcı (51), dere üzerindeki köprüyü kullanırken dengesini kaybederek düştüğü, sağanak nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK) ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Cansız bedeni bulundu

Ekiplerin çalışması sonucu Avcı'nın cesedi ulaşıldı.

Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)