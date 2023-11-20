Diyarbakır'da dere yatağına düşen şahıs hayatını kaybetti

İHA
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bir yakınının düğününe giden Behçet Avcı (51), dere üzerindeki köprüyü kullanırken dengesini kaybederek düştüğü, sağanak nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK) ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Cansız bedeni bulundu
Ekiplerin çalışması sonucu Avcı'nın cesedi ulaşıldı.
Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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