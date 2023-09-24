Diyarbakır'da derneğe bağışlanan bilgisayarlar çalındı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir derneğe 13 Eylül'de giren 3 şüpheli atlet ve tişörtleriyle yüzlerini gizledi.
Şüpheliler UNICEF’in bağışladığı 9 dizüstü bilgisayar ile dernekte bulunan 2 cep telefonunu çaldı.
Ekipler harekete geçti
Dernek yöneticilerinin fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, derneğe gelerek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Dernek ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Gözaltına alındılar
S.D. ve yaşları küçük H.B. ile H.A. düzenlenen ‘Kermes’ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan sorgularında çaldıkları malzemeleri 2 kişiye sattıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında malzemeleri satın alan ve isimleri belirtilmeyen 2 kişi de gözaltına alındı, çalınan malzemeler ele geçirildi. 2’si çocuk 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)