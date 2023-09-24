Diyarbakır'da derneğe bağışlanan bilgisayarlar çalındı Yüzlerini, atlet ve tişörtleriyle kapatıp, girdikleri dernekte UNICEF'in bağışladığı 9 dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonunu çalan şüphelile yakalandı. 2’si yaşı küçük 3 şüpheli ile bilgisayarları sattıkları 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir derneğe 13 Eylül'de giren 3 şüpheli atlet ve tişörtleriyle yüzlerini gizledi. Şüpheliler UNICEF’in bağışladığı 9 dizüstü bilgisayar ile dernekte bulunan 2 cep telefonunu çaldı. Ekipler harekete geçti Dernek yöneticilerinin fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, derneğe gelerek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Dernek ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Gözaltına alındılar S.D. ve yaşları küçük H.B. ile H.A. düzenlenen ‘Kermes’ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgularında çaldıkları malzemeleri 2 kişiye sattıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında malzemeleri satın alan ve isimleri belirtilmeyen 2 kişi de gözaltına alındı, çalınan malzemeler ele geçirildi. 2’si çocuk 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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