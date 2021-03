Eniştesinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Fatma Sever'in yüzü dağıldı. Tedaviye alınan talihsiz kadın, aynaya bakamaz duruma geldi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Büyük, Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe Mahallesi'nde eşi Süreyya Büyük, çocukları Azat, Ömer ve Enes Büyük ile baldızı Fatma Sever ve Ebubekir Büyük'e kurşun yağdırdı.

Olayda Süreyya Büyük hayatını kaybederken, Fatma Sever yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile ağır, Azat, Ömer, Enes ve Ebubekir Büyük ise hafif yaralandı.

TUTUKLANDI

Zanlı olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALDIZI TANINMAYACAK HALE GELDİ

Yüzüne isabet eden kurşunlar nedeni ile tanınmayacak hale gelen Fatma Sever'in hayatı karardı. Hastanede tedavi altına alınan Sever'in ailesi, maddi imkansızlıklar nedeni ile tedaviye devam edemedi.

Ablasının hastanede yattığını belirten Cengiz Aslan, Fatma Sever'in yüzünün düzelmesi için hastane ve kendilerinin imkanlarının olmadığını söyleyerek yetkililere ablasının tedavi edilmesi çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da eniştesinin saldırısı sonucu tanınamaz hale geldi ViDEO

"GÖZLERİNİ KAYBETTİ, HER ŞEYİ DAĞILDI"

Olayda bir ablasını kaybettiğini, diğer ablasının da ağır yaralandığını belirten Cengiz Aslan, zor durumda olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Evini şehre taşıyacağım diye kandırma bahanesiyle ablamı köye götürdü, eşyaları taşıma amacıyla götürdü. Eve götürür götürmez silahla ikisini vurmuş. Biri olay yerinde can verdi. diğerinin de yüzü, çenesi her şeyi dağıldı. Hastane gerekli olan her şeyi yaptı. Şu anda taburcu diyorlar. Taburculuk bir durum yok. Bunun eski haline gelmesi biraz zor. Gözler kayıp, ameliyatı maliyetli. Doktorlara biz her taraftan ulaştık.

"AMELİYAT İÇİN YARDIM İSTİYORUZ"

Doktorlar diyor ki maliyeti yüksek. 400, 500 bin lira gibi miktar gider. Buradaki hocalarla da konuştuk. Yetkileri ve yapacakları bu kadarmış. Şu an içerdekinin iki tane çocuğu var. Rahmet edenin de 6 tane çocuğu var. Suçlu yakalandı, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Devletimizden, yetkililerden, Sağlık Bakanlığından bu ameliyatın yapılmasını talep ediyorum. Bizim de o kadar bütçemiz yok. Bir ev, bir araba var. Onlar da 200 bin lira etmiyor. Söylenen miktar 400, 500 bin liralık bir miktar."