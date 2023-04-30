Diyarbakır'da eşini eşarpla boğup, kuzenini de bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı Ergani ilçesinde 2 çocuğunun yanında eşi Songül Özer’i eşarpla boğup, kendi kuzeni Mehmet Türk’ü de bıçaklayarak öldüren ve ardından polise teslim olan Yavuz Özer, tutuklandı.

DHA Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Kemaliye Mahallesi 1'inci Gülbaran Caddesi’nde Yavuz Özer, evde 2 çocuğunun gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşi Songül Özer’i eşarpla boğarak, kendi kuzeni Mehmet Türk’ü de bıçaklayarak öldürdü. Yavuz Özer, çocuklarını alıp, akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Yavuz Özer’in ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri Songül Özer ve Mehmet Türk’ün cesetleriyle karşılaştı. Cesetler otopsiye gönderildi Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı koca tutuklandı Yavuz Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.