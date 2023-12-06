Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneden HEDEP'e tepki: Çocuklarımızı devlete düşman ettiler HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, Ankara’da HDP Genel Merkezi önünde kızı Şeyma için nöbete başlayan Nazlı Sancar’a destek verdi. 10 yıldır oğlundan haber alamayan anne, "HDP bizi asla yıldıramaz" dedi.

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İHA

Terör örgütü PKK'nın mağdur ettiği ailelerin direnişi devam ediyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da ailelerin eyleme başladı.

HEDEP il binası önünde çadır kuran aileler, yaz-kış demeden evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

Diyarbakır'dan Ankara'ya destek

Farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin direnişi bugün ise bin 556'ncı güne ulaştı.

Bugün de bir araya gelen aileler dün Ankara’da HDP Genel Merkezi önünde kızı Şeyma için nöbete başlayan Nazlı Sancar’a destek verdi.

"HDP bizi asla yıldıramaz"

10 yıldır oğlu Eren’den haber alamadığını belirten Fadime Aksu, şu ifadeleri kullandı:

Oğlunu alana kadar Diyarbakır’daki HDP il binasının önünden bir yere gitmeyeceğini vurgulayan Aksu, “5 yıldır buradayım. 10 yıldır evladımdan haber alamıyorum. Usanmadan, tükenmeden evladımı almadan bir yere gitmeyeceğim. HDP bizi asla yıldıramaz. Onlar çocuklarını özel okullarda okuturken, bizim çocuklarımızın eline silah verip devletimize düşman ettiler. İnşallah bir gün o silah onlara dönecek. Eren oğlum eğer beni görüp duyuyorsan gel, devletimize teslim ol. Nazlı Sancar Ankara’ya gitti, orada HDP ile savaşıyor. Biz hiçbir zaman yılmayacağız. Ben de buradan kalkıp Ankara’ya gideceğim ve o binayı onların başına yıkacağım. Nazlı Sancar’a destek veriyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)