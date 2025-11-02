Diyarbakır’da film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Seyir halindeki tırdan koyun çaldılar

- Diyarbakır'da iki şüpheli, seyir halindeki tırdan sepetli motosikletle 3 koyun çaldı.
Aksiyon filmlerini aratmayan sahneler...
İddiaya göre, sepetli motosikletle ilerleyen iki kişi, aynı yönde seyreden tırın dorsesine yanaştı.
O ANLAR TRAFİKTEKİ BAŞKA BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN KAYDA ALINDI
Şüphelilerden biri, hareket halindeki aracın arka kapısını açarak içerden 3 koyunu aldı ve motosikletin sepetine yerleştirdi. Hırsızlık anı saniye saniye görüntülendi.
Durumu fark eden diğer sürücüler, tır şoförünü uyararak yaşanan hırsızlığı bildirdi.
Şoförün şikayeti üzerine güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler olayla ilgili detaylı incelemesini sürdürüyor.