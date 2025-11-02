Diyarbakır’da film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Seyir halindeki tırdan koyun çaldılar Diyarbakır’da iki şüpheli, seyir halindeki canlı hayvan yüklü tıra sepetli motosikletle yaklaşarak 3 koyun çaldı. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.