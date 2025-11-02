Abone ol: Google News

Diyarbakır’da film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Seyir halindeki tırdan koyun çaldılar

Diyarbakır’da iki şüpheli, seyir halindeki canlı hayvan yüklü tıra sepetli motosikletle yaklaşarak 3 koyun çaldı. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 17:58
  • Diyarbakır'da iki şüpheli, seyir halindeki tırdan sepetli motosikletle 3 koyun çaldı.
  • Hırsızlık anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aksiyon filmlerini aratmayan sahneler...

İddiaya göre, sepetli motosikletle ilerleyen iki kişi, aynı yönde seyreden tırın dorsesine yanaştı.

O ANLAR TRAFİKTEKİ BAŞKA BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN KAYDA ALINDI

Şüphelilerden biri, hareket halindeki aracın arka kapısını açarak içerden 3 koyunu aldı ve motosikletin sepetine yerleştirdi. Hırsızlık anı saniye saniye görüntülendi.

Durumu fark eden diğer sürücüler, tır şoförünü uyararak yaşanan hırsızlığı bildirdi.

Şoförün şikayeti üzerine güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler olayla ilgili detaylı incelemesini sürdürüyor.

