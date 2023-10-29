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Diyarbakır'da gencin kopan eli yerine dikildi

Diyarbakır'da gencin kopan eli yerine dikildi Fabrikada işçi olarak çalışan genç, elini helezon makinesine kaptırdı. Bu etki ile gencin bileğinden kopan eli 4 saatlik operasyonla yerine dikildi.