Diyarbakır'da gencin kopan eli yerine dikildi

DHA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Fabrikada işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Ahmet Bulut, elini helezon makinesine kaptırdı. Bulut'un eli bileğinden koptu. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Bulut, buradan da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Eli yerine dikildi
Kazadan 6 saat sonra ameliyata alınan Bulut'un eli, 4 saatlik operasyonla yeniden yerine dikildi.
Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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