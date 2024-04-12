DHA
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kırsal Boyacı Mahallesi’nde, harabe durumda olan ve kullanılmayan bir ağıla ait duvar, bilinmeyen nedenle çöktü.
Göçük altında kalan köpeği itfaiye kurtardı
Bir köpek, göçük altında kaldı. Çevredekilerin köpeği kurtarma çabası yetersiz kalınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köpek, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan köpek, belediyeye ait barınağa teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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