Diyarbakır'da göçük altında kalan köpeği itfaiye kurtardı Bismil ilçesinde ağılda meydana gelen göçüğün altında kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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DHA

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kırsal Boyacı Mahallesi’nde, harabe durumda olan ve kullanılmayan bir ağıla ait duvar, bilinmeyen nedenle çöktü.

Göçük altında kalan köpeği itfaiye kurtardı

Bir köpek, göçük altında kaldı. Çevredekilerin köpeği kurtarma çabası yetersiz kalınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köpek, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan köpek, belediyeye ait barınağa teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)