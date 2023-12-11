Diyarbakır'da husumetliler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

DHA
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada S.A. ile S.F. bıçaklanarak yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralıların durumu iyi
Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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