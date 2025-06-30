Diyarbakır'da husumetlileri evinin bahçesindeki kadını öldürdü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Başalan Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde akraba aileler arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından 2 şüpheli, otomobille husumetlilerinin bulunduğu evin önüne geldi.

Bir süre evin etrafında dolaşan şüphelilerden biri otomobilden inerek bahçedeki Yasemin Budak'a ateş etti.

44 yaşındaki kadın, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler kaçtı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Budak, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasemin Budak'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahallede defnedildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.