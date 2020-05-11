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    Diyarbakır'da iftar vakti silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

    Husumetli iki aile önce tartıştı, sonra evlerin çatısına silahlar çıkartılarak, çatıştı. Polis bir şüpheliyi gözaltına aldı.
    • İHA
    • 11.05.2020 - 21:59
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    Diyarbakır'da iftar vakti silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208. Sokak'ta gün içinde yaşanan motosiklet kazası sonucunda iki aile arasında husumet başladı.

    Aileler arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    UZUN SÜREN ÇATIŞMA

    Aile fertleri silahlarını alarak evlerinin çatısına çıktı ve uzun süre çatıştı. Yaşanan çatışma sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde biri şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.

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