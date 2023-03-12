Diyarbakır'da iki aile uzun namlulu silahlarla çatıştı: 2 ölü 1 yaralı Aralarında husumet bulunan 2 ailenin uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği kavga sonrasında 2 kişi ölürken, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aileler arası dehşet yaşandı.

Aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Uzun namlulu silahlar çıktı: 2 ölü 1 yaralı

Tartışmanın büyümesiyle birlikte öfkelenen aileler arasında uzun namlulu silahlarla kavga çıktı. Kavga sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Muzaffer Kaya, oğlu Necmettin Kaya ile Bedri Güzel ve Aziz Güzeli kardeşleri çevredeki hastanelere kaldırdı.

Sağlık ekiplerinin hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen baba ve oğul kurtarılamadı. Bedri Güzel ve kardeşi Aziz Güzel tedavi altına alındı.

Silahlı kavga ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken, cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığına kaldırıldı.