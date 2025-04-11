Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: 5 kişi yaralandı

DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kooperatif Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı kavgada, Ali E., Nebi E., Lokman E., Abdülsamet E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haydar Dursun ve İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen, olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.