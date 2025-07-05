Diyarbakır'da iki kardeş arasındaki silah çatışmada uzman çavuş yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde alacak meselesi yüzünden ortalık karıştı.
Sanayi sitesinde isimleri öğrenilemeyen tornacı 2 kardeş arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
SİLAHLI ÇATIŞMA
Tartışmanın ardından kardeşlerden biri otomobille dükkanın önüne gelerek ateş açmaya başladı.
Diğer kardeş ise dükkandan pompalı tüfekle karşılık verdi.
SAÇMALAR NEDENİYE 2 KİŞİ YARALANDI
Açılan ateşte, olayla ilgisi bulunmayan, karşı tarafta dönerci dükkanında bulunan uzman çavuş M.B. ile iş yeri çalışan M.E., pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, geldiği otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.