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Diyarbakır'da iki öğretmen sokakta birbirine girdi

Diyarbakır'da iki öğretmen sokakta birbirine girdi Diyarbakır'da sokak ortasında iki öğretmen arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga kamerada yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.