DHA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde Kulp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür başyardımcısı olarak görev yapan S.Ç. ile Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde rehber öğretmen M.M.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
S.Ç.'nin demir kapıya çarparak yaralandığı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
Yaşananlar kamerada
Taraflar birbirinden şikayetçi olurken olay anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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