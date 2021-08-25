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    Diyarbakır’da inşaat işçileri tehlikeye davet çıkardı

    Yapımı devam eden bir binada güvenlik kemeri olmadan çalışan işçiler çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlenirken, tehlikeli anlar vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 15:26
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    Diyarbakır’da inşaat işçileri tehlikeye davet çıkardı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki caddede bulunan bir binada inşaat çalışması olduğu belirtildi.

    İnşaat halindeki binanın 5'inci katındaki işçiler tedbir almadan çalışınca, dikkatli vatandaşlar o anları kaydetmeye başladı.

    BARET VE GÜVENLİK KEMERİ YOK

    Çalışmalar sırasında işçilerin baret ve güvenlik kemerinin bulunmaması tehlikeli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

    Diyarbakır’da inşaat işçileri tehlikeye davet çıkardı VİDEO


    Diyarbakır’da inşaat işçileri tehlikeye davet çıkardı #1

    ŞAŞKINLIKLA İZLEDİLER

    Vatandaşlar, herhangi bir tedbir almadan çalışmaya devam eden işçileri uzun bir süre şaşkınlıkla izledi.

    Diyarbakır’da inşaat işçileri tehlikeye davet çıkardı #2

    Diyarbakır’da inşaat işçileri tehlikeye davet çıkardı #3

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