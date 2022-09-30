Diyarbakır'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

Yenişehir ilçesinde, çalıştığı 8 katlı inşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası Murat Esin, hayatını kaybetti.

Diyarbakır 450 Evler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı inşaatın 5'inci katında kalıp döşeme işi yapan Murat Esin(34), dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten zemine düştü.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

DHA'nın haberine göre; ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Esin'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen evli ve 2 çocuk babası Esin’in cenazesi, Eğil ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesi’nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.