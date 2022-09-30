Petrol
86.85
-0.38%
Euro
18.1822
0.14%
Dolar
18.5376
0.17%
Altın
990.8
0.29%
Borsa
3147
1.63%
Bitcoin
362.784
-0.58%
BTXN Coin
11.47
7.29%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Diyarbakır'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

    Yenişehir ilçesinde, çalıştığı 8 katlı inşaatın 5'inci katından düşen kalıp ustası Murat Esin, hayatını kaybetti.
    • 30.09.2022 - 05:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

    Diyarbakır 450 Evler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı inşaatın 5'inci katında kalıp döşeme işi yapan Murat Esin(34), dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten zemine düştü.

    Olay yerinde yaşamını yitirdi

    DHA'nın haberine göre; ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Esin'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.

    Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen evli ve 2 çocuk babası Esin’in cenazesi, Eğil ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesi’nde toprağa verildi.
    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

     

     

    Diyarbakır da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü #1

    Diyarbakır da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü #2

    Diyarbakır da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü #3


    Samsun'da su arıtma cihazı anlaşmazlığı yüzünden genç kadını vurdu
    3. Sayfa

    Samsun'da su arıtma cihazı anlaşmazlığı yüzünden genç kadını vurdu

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Nikol Paşinyan: Azerbaycan durdurulmalı
    Dünya

    Nikol Paşinyan: Azerbaycan durdurulmalı

    Görüş Bildir