Diyarbakır'da iş yerine silahlı: 3 yaralı

Diyarbakır'da iş yerine silahlı: 3 yaralı

Su deposu satan bir iş yerinin önüne gelen saldırganlar, dükkana kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan sanayi sitesi içerisine gelen otomobilli bir grup, su deposu satan mağazaya silahlı saldırıda bulundu.

3 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sonucu iş yerinde bulunan 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralanırken saldırganlar da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.