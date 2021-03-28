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    Diyarbakır'da iş yerine silahlı: 3 yaralı

    Su deposu satan bir iş yerinin önüne gelen saldırganlar, dükkana kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 12:20
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    Diyarbakır'da iş yerine silahlı: 3 yaralı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan sanayi sitesi içerisine gelen otomobilli bir grup, su deposu satan mağazaya silahlı saldırıda bulundu.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Saldırı sonucu iş yerinde bulunan 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralanırken saldırganlar da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

    Diyarbakır da iş yerine silahlı: 3 yaralı #1

    Diyarbakır da iş yerine silahlı: 3 yaralı #2

    Diyarbakır da iş yerine silahlı: 3 yaralı #3

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