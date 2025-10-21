Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı kameraya yansıdı

- Diyarbakır'da bir emlak dükkanına alacak meselesi yüzünden maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
- Olay sırasında dükkanda 15 kişi bulunuyordu ve şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
- Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı ve olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde alacak meselesi nedeniyle emlak dükkanına içerisinde 3'ü çocuk 15 kişinin olduğu sırada kimliği belirsiz yüzü maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri tarafından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.