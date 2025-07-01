Diyarbakır'da iskelenin 4'üncü katından düşen kartonpiyer ustasından acı haber

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Tepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, iskelenin 4'üncü katında çalışan kartonpiyer ustası Askeri Kızmaz, dengesini kaybederek düştü.
Çevredekiler, 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kızmaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.