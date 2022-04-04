Petrol
104.91
0.50%
Euro
16.22
0.04%
Dolar
14.71
0.20%
Altın
913.80
0.51%
Borsa
2280
1.26%
Bitcoin
679.960
-0.37%
BTXN Coin
35.02
-1.93%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Diyarbakır’da işlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü

    İşlettiği kıraathanenin önünde otururken, taksiyle gelen kişinin silahlı saldırısına uğrayan 38 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. Katil zanlısı da polis tarafından aranıyor.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da işlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü

    Dün gece saatlerinde M.Ç. adlı sürücünün kullandığı taksiyle Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Sunay Caddesi’ndeki kıraathanenin önüne gelen şüpheli, arkadaşlarıyla oturan Muzaffer Kızıl'a (38) tabancayla peş peşe ateş etti.

    Vücuduna 6 kurşun isabet eden Kızıl yere yığılırken, şüpheli ise geldiği taksiye binip kaçtı.

    İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Muzaffer Kızıl, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

    TAKSİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, KGYS kameralarından tespit ettiği taksiyi Şeyh Şamil Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

    Sürücü M.Ç. ise Bağcılar Mahallesi'nde gözaltına alındı.

    Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Diyarbakır’da işlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü #1

    Diyarbakır’da işlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü #2

    Diyarbakır’da işlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü #3

    Diyarbakır’da işlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü #4

    Diyarbakır’da işlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü #5

    Diyarbakır’da işlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü #6


    İlginizi Çekebilir

    Harkov’da sığınak olan metro istasyonunda evlendiler
    Dünya

    Harkov’da sığınak olan metro istasyonunda evlendiler

    Resmi Gazete 4 Nisan 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 4 Nisan 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir