Diyarbakır’da işlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü

İşlettiği kıraathanenin önünde otururken, taksiyle gelen kişinin silahlı saldırısına uğrayan 38 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. Katil zanlısı da polis tarafından aranıyor.

Dün gece saatlerinde M.Ç. adlı sürücünün kullandığı taksiyle Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Sunay Caddesi’ndeki kıraathanenin önüne gelen şüpheli, arkadaşlarıyla oturan Muzaffer Kızıl'a (38) tabancayla peş peşe ateş etti.

Vücuduna 6 kurşun isabet eden Kızıl yere yığılırken, şüpheli ise geldiği taksiye binip kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Muzaffer Kızıl, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

TAKSİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, KGYS kameralarından tespit ettiği taksiyi Şeyh Şamil Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Sürücü M.Ç. ise Bağcılar Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.