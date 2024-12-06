Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu

AA

Kaçakçılık ile mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atılıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detayları Diyarbakır Valiliği paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolü sırasında Diyarbakır'a seyir halinde olan bir aracın durdurulduğu bildirildi.

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Araçta yapılan aramada, farklı marka ve özelliklerde 97 tuşlu cep telefonu, 484 adaptör, 505 şarj kablosu ve 30 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Ayrıca, şüpheli M.T. gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.