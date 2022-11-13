Diyarbakır'da kafede, eski sevgilisini 9 kurşunla öldürdü

Eski sevgilisi M.S. tarafından 9 kurşunla öldürülen Meryem Sevim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Türkiye'de bir kadın daha eski sevgilisinin kurbanı oldu.

Diyarbakırın Kayapınar ilçesinde 24 yaşındaki M.S., 21 yaşındaki eski kız arkadaşı Meryem Sevim’in bir kafede olduğunu öğrenip bulunduğu adrese gitti.

M.S., kafeye geldikten sonra yanında taşıdığı tabancayı çıkardı ve Sevim’nin üzerine doğru peş peşe ateş etti.

Genç kız yere yığıldı

Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim, kanlar içinde yere yığıldı. M.S. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.

Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Meryem yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre; Sevim’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen M.S.'nin yakalanması için harekete geçti.





