Diyarbakır'da kask takmadı, cezayı yedi

Kent Güvenlik Yönetim Sistemine takılan motosiklet sürücüsü, ceza yediğini öğrenince kaskı takıp, sürücülere kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 11:45
  • Diyarbakır’da motosiklet sürücüsü Şerif Karabekiroğlu, kask takmadığı için bin lira ceza yedi.
  • KGYS’ye yakalanan Karabekiroğlu, diğer sürücüleri kask takmaları konusunda uyardı.
  • "Kaskınızı takın, ceza yazıyorlar," diyerek motorculara seslendi.

Diyarbakır'da motosikletiyle trafiğe çıkan Şerif Karabekiroğlu'nun kask takmadığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) takıldı.

Karabekiroğlu'na, kask takmadığı için bin lira idari para cezası uygulandı.

TEK TEK UYARDI

Karabekiroğlu, "Bu kaskı tak kardeş. Motorculara bin lira ceza yazıyorlar. Kasksız trafiğe çıkmayın. O gün takmamıştım, bana yazdılar.

Tüm Çermik motorcularının dikkatine, kaskınızı takın. Ceza yazıyorlar. Ehliyetim, ruhsatım da var, yine de yazdılar." dedi.

