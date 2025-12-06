Diyarbakır'da kask takmadı, cezayı yedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır'da motosikletiyle trafiğe çıkan Şerif Karabekiroğlu'nun kask takmadığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) takıldı.

Karabekiroğlu'na, kask takmadığı için bin lira idari para cezası uygulandı.

TEK TEK UYARDI

Karabekiroğlu, "Bu kaskı tak kardeş. Motorculara bin lira ceza yazıyorlar. Kasksız trafiğe çıkmayın. O gün takmamıştım, bana yazdılar.

Tüm Çermik motorcularının dikkatine, kaskınızı takın. Ceza yazıyorlar. Ehliyetim, ruhsatım da var, yine de yazdılar." dedi.