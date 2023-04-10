Diyarbakır'da kavşakta çarpışan otomobiller alev topuna döndü Diyarbakır'da kavşakta çarpışan otomobiller cayır cayır yandı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Diyarbakır'da yaşanan feci kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Lice ilçesi güzergahından ve Silvan ilçesi güzergahından gelen otomobiller kavşakta çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçlar alevlere teslim oldu.

8 kişi yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan Mehmet Veysel C., Ahmet D., Aram Serhad C., Maşallah G., Hasan E. ve ismi öğrenilmeyen 3 kişiyle birlikte toplam yaralı 8 kişiye olay yerine ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastaneleri sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.