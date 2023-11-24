Diyarbakır’da kayıp gencin cesedi çalılıklar arasında bulundu Diyarbakır'da iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan gencin cansız bedeni Dicle Nehri kenarında çalılıklar arasında bulundu.

İHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Aralık Mahallesi'ndeki evinden iki gün önce ayrılan 24 yaşındaki Umut Çakmak'tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başladı.

Çalışmalar sırasında Dicle Nehri kenarında çalılıklar arasında erkek cesedi bulundu.

Yapılan araştırmalarda cesedin kayıp başvurusu yapılan evli bir çocuk babası olan Çakmak'a ait olduğu belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Çakmak'ın cansız bedeni Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)