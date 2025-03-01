Diyarbakır'da kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

DHA

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 25 yaşındaki gençten acı haber geldi.

Silvan'da yaşayan Yusuf Toy, 25 Şubat'ta evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi.

Oğullarının durumundan endişelenen aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalarda, güvenlik kameralarından, Toy'un Malabadi Çayı'na doğru gittiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bunun üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıç, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri çayda arama yaptı.

Ekipler, çayda Toy’un cansız bedeninde ulaştı.

Yusuf Toy’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü