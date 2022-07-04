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    Diyarbakır’da kaza: 1 ölü 5 yaralı

    Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
    • 04.07.2022 - 06:51
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    Diyarbakır’da kaza: 1 ölü 5 yaralı

    Silvan Yolu üzeri Bismil ilçesi Kağıtlı köyü civarında, plakası öğrenilemeyen bir otomobil arızalandı.

    Otomobili iten yayalara bir başka araç çarptı

    Araçtakiler otomobili iterken arkadan gelen bir minibüs otomobile ve yolculara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerine yaptıktan sonra kentteki Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.

    Ağır yaralı çocuk kurtarılamadı

    İHA'nın aktardığına göre; otomobil içinde bulunan bir çocuğun kazada ağır yaralandığı belirlendi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ismi öğrenilmeyen çocuk hayatını kaybetti. 5 yaralının tedavileri devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır’da kaza: 1 ölü 5 yaralı #1


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