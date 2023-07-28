Diyarbakır’da kazaya kurban giden basketçinin bisikletini 1 gün önce aldığı ortaya çıktı Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın acı haberi, ailesini yıktı. Genç basketçinin bir gün önce aldığı bisikleti sonu olurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Mihrace Yasemin Buğdaycı...

Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusuydu.

24 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Mihrace, otomobilin çarpması esnasında savrularak ağır yaralandı.

Kalbi dayanamadı

Buğdaycı, kaza akşamı kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Mihrace’nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

"Aniden önüme çıktı"

Kaza sonrası adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü M.K.’nin ifadesinde “Yolda seyir halindeyken aniden önüme çıktı” dediği öğrenilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ağabeyi Abdulvahap Veysel Buğdaycı, genç basketçinin Zonguldak’ta her sezon 3’üncü ligdeki takımları birinci lige çıkardığını söyledi.

"Acımız çok büyük"

Mihrace’nin sezon çalışmalarının ardından sürekli Diyarbakır’a geri dönüp ailesiyle vakit geçirdiğini dile getiren ağabey Buğdaycı, şöyle devam etti:

Acımız çok büyük. Bizim için değeri yüksek olan, ciğerimiz olan bir kardeşimizi kaybettik. Allah kimsenin ciğerini yakmasın. Kendisi Zonguldak’taki 2 ve 3’üncü ligdeki takımları 1. Lig'e çıkarıyordu. Birçok kupayı kazanmaya hak kazanmıştı. Aynı zamanda kendisi bir beden eğitimi öğretmeniydi. Kendini basketbol branşına adamıştı. Her sezon gider çalışmasını yapar, geri gelirdi eve.

Bisikletini 1 gün önce almıştı

Mihrace’nin bisikletini bir gün önce aldığını ve Dicle Üniversitesi'ne ilk yardım sertifikasını almak için giderken kazada hayatını kaybettiğini belirten Buğdaycı, şunları kaydetti:

Mihrace bisikletini bir gün önce almıştı. Bisikleti gayet de iyi kullanıyordu. Mihrace aynı zamanda ilk yardım dersi de görüyordu. Kendisi ilk yardım ile ilgili eğitimlerini bitirdikten sonra sertifika almaya hak kazanmıştı. Sertifikasını almak için coşkuyla Dicle Üniversitesi’ne gidiyordu. Ama maalesef dönüşü o coşkuyla olmadı, üzüntüyle oldu. Mihrace’nin gidişi bizi yasa boğdu.

"Otomobil sürücüsü nasıl hızlı bir şekilde salıverildiyse..."

Adaletin yerini bulması için çağrıda bulunan Buğdaycı, “Tek isteğimiz adaletin tecelli etmesidir. Devletimize ve adaletimize güveniyoruz. Devletimizin bu işin üstünde duracağına inanıyoruz. Bunun gibi kazaların adaletli bir şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Otomobil sürücüsü nasıl hızlı bir şekilde salıverildiyse, o şekilde tutuklanmasını istiyoruz. En azından acımız dinene kadar şahıs tutuklu kalsın.” diye konuştu.