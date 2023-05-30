Diyarbakır'da kedi kumunda gizlenmiş uyuşturucu hap bulundu Kentte polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kedi kumu ve tenekelere gizlenmiş 6 bin 740 uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

DHA

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Yapılan operasyonlarla uyuşturucu satıcılarının önüne geçerek vatandaşın zehirlenmesi engellenmek isteniyor.

Bu kapsamda bir yeni operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Uyuşturucuyu kalabalık içerisine sakladılar

Ekipler bu kapsamda, içerisinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmeler bulunan ve yoğun insan hareketliliği olan apartmanda yüklü miktarda uyuşturucunun olduğu bilgisine ulaştı.

Uyuşturucu ve suç unsurları bulundu

Şüphelilerin özellikle seçtiği çatı katındaki evde yapılan aramada, atık izlenimi verilen teneke ve kedi kumu içerisine gizlenmiş 6 bin 740 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 21 tabanca fişeği ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınarak haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılan R.T. ve N.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.