Mehmedil mezrasında yapılan çalışmalarda, teröristlere ait dokümanlar ele geçirildi. Dokümanlardan kimliği tespit edilen terör örgütü PKK üyesi Fırat S., İstanbul'da yakalandı.

Diyarbakır’da, PKK ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 18 Haziran'da, Lice'nin Mehmedil mezrasında PKK'lı teröristlerin barındığı değerlendirilen bölgede çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar kapsamında teröristlere ait dokümanlar ele geçirildi.

DHA’nın haberine göre; PKK/KCK üyesi terörist Seyit Dilsöz kod adlı Fırat S.'ye ait bilgilere ulaşıldı.

Cezaevine gönderildi

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin çalışmasıyla PKK'lı terörist Fırat S.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi. Örgüt üyesi Fırat S., TEM ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’da kimlik bilgileri ele geçirilen terörist, İstanbul’da yakalandı VİDEO

