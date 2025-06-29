Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Başalan Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde kavga meydana geldi.

Akraba aileler arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Yasemin Budak’ın başına isabet etti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Budak, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Budak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasemin Budak’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahallede defnedildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.