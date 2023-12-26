Diyarbakır'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 5 yaralı
DHA

Diyarbakır'da otomobil sürücüsü A.A., Bismil karayolunda seyir halindeylen önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarına devrildi.

5 yaralı

Kazada sürücü ile otomobildeki Z.E., M.A.A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralanırken ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)