Diyarbakır'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 5 yaralı

DHA
Diyarbakır'da otomobil sürücüsü A.A., Bismil karayolunda seyir halindeylen önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Manevra sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarına devrildi.
5 yaralı
Kazada sürücü ile otomobildeki Z.E., M.A.A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralanırken ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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