Haberler



3. Sayfa



Diyarbakır'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 5 yaralı

Diyarbakır'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 5 yaralı Diyarbakır'da sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.