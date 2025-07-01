Diyarbakır'da 'Köprüde kayboldu' ihbarı sonrası nehirde bulundu: Kurtarılamadı

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde arkadaşı, Remzi Sarı’nın On Gözlü Köprü’de yürürken bir anda ortadan kaybolduğu ihbarında bulundu.
Dicle Nehri'ne düşmüş olacağı değerlendirilen Sarı için bölgeye ekipler sevk edildi.
1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN BULUNDU
AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde olay yerine 1 dalgıç aracı, 1 bot, 2 dalgıç ve 5 arama-kurtarma teknisyeni yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Remzi Sarı bulunup, sudan çıkarıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Remzi Sarı, gece saatlerinde hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Remzi Sarı’nın cansız bedeni, otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığında sabah saatlerinde toprağa verildi.