Diyarbakır'da koyun yüklü tıra tren çarptı: Sürücü ağır yaralandı
DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Çöltepe Mahallesi’nde kontrolsüz hemzemin geçide giren Fikri S. (55) idaresindeki tıra yük treni çarptı.

Tırın 30 metre sürüklendiği kazada sürücü yaralandı, 50 koyun telef oldu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün durumu ağır

Sürücü Fikri S., ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da yük treni, hemzemin geçitte TIR’a çarptı; sürücü yaralandı, 50 koyun öldü #8

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)