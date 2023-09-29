Diyarbakır'da koyun yüklü tıra tren çarptı: Sürücü ağır yaralandı

DHA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Çöltepe Mahallesi’nde kontrolsüz hemzemin geçide giren Fikri S. (55) idaresindeki tıra yük treni çarptı.
Tırın 30 metre sürüklendiği kazada sürücü yaralandı, 50 koyun telef oldu.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün durumu ağır
Sürücü Fikri S., ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)