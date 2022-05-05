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    Diyarbakır'da kurşun yağdıran şahıs, otomobille kaçarken yayayı ezdi

    Yenişehir ilçesinde eski patronunu kurşunlayarak kaçan şahıs, yoldan karşıya geçen yayayı ezdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • 05.05.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 17:04
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    Diyarbakır'da kurşun yağdıran şahıs, otomobille kaçarken yayayı ezdi

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki cep telefonu mağazasında yaşanan olayda, eski çalışan, iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kısa sürede alevlenmesiyle eski çalışan, belindeki silahı çekerek iş yerini kurşunladı.

    İHA'nın haberine göre, olayda işletme sahibi ve yolda geçen bir kişi mermilerle yaralandı.

    Kurşunladı, kaçarken yayayı ezdi

    Öte yandan kaçan şahıs, yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayayı da ezerek olay yerinden uzaklaştı.

    Diyarbakır da kurşun yağdıran şahıs, otomobille kaçarken yayayı ezdi #1

    Yaralılar tedavi altında

    Silahlı kavgayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme yapıldı.

    Diyarbakır da kurşun yağdıran şahıs, otomobille kaçarken yayayı ezdi #2

    Diyarbakır da kurşun yağdıran şahıs, otomobille kaçarken yayayı ezdi #3


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