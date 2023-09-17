Diyarbakır'da lastiği patlayan araç kontrolden çıktı: 3 ölü Ergani'de lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp taklalar atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Karaburçak Mahallesi yakınlarında 33 yaşındaki Serkan Askan yönetimindeki lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

3 kişi de hayatını kaybetti

Yapılan kontrolde sürücü Serkan Askan ile araçta bulunan Mert Keser (7) ve Murat Keser’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)