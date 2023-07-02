Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa karayolu güzergahında yer alan Mega Sitesi'nde korkutan bir meydana geldi.

Mega Sanayi Sitesi'nde soğuk gıda imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangınlar kısa süre içerisinde büyürken, bölgedeki vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Yangın söndürüldü, zarar büyük

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

İmalathanede hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Söndürme işlemleri sonrası milyonlarca lira zarar olduğu değerlendirildi.