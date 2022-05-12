Diyarbakır’da mutfak tüpüne LPG dolumu yapan istasyon tespit edildi

Bir akaryakıt istasyonunda LPG pompasıyla mutfak tüpü dolumu yapıldığı ortaya çıktı. İstasyona 835 bin TL ceza istendi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çermik ilçesinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) pompasından mutfak tüplerine dolum yapıldığı ihbarını alınca harekete geçti.

Olayla ilgili hemen araştırmalar başladı.

Bagajda mutfak tüpü ile aparat bulundu

Ekiplerin sıkı takibinin sonucunda, yakıt istasyonuna gelen bir otomobilin bagaj kısmında LPG gaz pompasından gaz basmaya yarayan aparat bulundu.

Aparatla bagajdaki 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpüne dolum yapıldığı tespit edildi.

835 bin TL’ye kadar idari para cezası

İHA’nın haberine göre bahse konu petrol istasyonu hakkında, 5307 Sayılı LPG Piyasası Kanunu gereğince, 835 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

Tutanak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) gönderildi.