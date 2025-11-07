Diyarbakır'da oğlu ile tartışan çocuğa silah çekip, havaya ateş açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde 13 Temmuz’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.A.Ç. isimli çocuk, M.R.T.'nin oğluyla tartıştı.

Durumu fark eden M.R.T., elindeki tabancayla site bahçesine indi.

HAVAYA BİR EL ATEŞ ETTİ

M.R.T., M.A.Ç.'ye silah çekti.

Çevredekilerin müdahalesiyle engellenen M.R.T., bu sırada havaya bir el ateş etti.

O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Daha sonra M.A.Ç. ile annesi H.Ç., polis merkezine giderek M.R.T. hakkında şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.T., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÇANTASINDAN BİR SİLAH ÇIKARDIĞINI VE BİZE DOĞRULTTUĞUNU GÖRDÜM"

H.Ç. ifadesinde, “Marketten dönerken parkta bağrışma sesleri duydum. Oğlumun başka bir çocukla kavga ettiğini öğrendim. Yanlarına gittiğimde M.R.T.'nin çantasından bir silah çıkardığını ve bize doğrulttuğunu gördüm. Çocuklarımı alıp, kaçarken bir el silah sesi duydum. Kapıcının evine sığınıp polisi aradık. Şikayetçiyim.” dedi.

İDDİANAME HAZIRLANDI: 9 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.R.T. hakkında hazırlanan iddianame, 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık M.R.T hakkında; ‘tehdit’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilerek, “Şüpheli M.R.T, aynı sitede ikamet eden müştekilerin üzerine ruhsatsız tabancasını teşhir etmek suretiyle yürüyerek yere doğru bir el ateş etmiştir. Olayda kullandığı tabanca ve fişeklerin 6136 Sayılı Kanun kapsamında yasak nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği dosya kapsamında anlaşılmıştır. Yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.” ifadelerine yer verildi.