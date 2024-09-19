Diyarbakır'da öğretmen, öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

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AA & Ensonhaber

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda 8. sınıfta öğrenim gören S.Ö., teneffüste boğazına yiyecek kaçması sonucu nefes almakta zorluk yaşadı. Nöbetçi beden öğretmeni Tahsin Yılmaz, Heimlich manevrasını uygulayarak öğrencinin nefes almasını sağladı. Bu kritik an, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"ÖĞRETMENLERİMİZ İLK YARDIM EĞİTİMLERİNE KATILIYOR"

Okul Müdürü Recep Zengin, öğretmenlerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ilk yardım eğitimlerine katıldığını belirtti. Zengin, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahalenin önemine dikkat çekerek, "Eğitimler sayesinde böyle bir durumda ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önce gelir" şeklinde konuştu.