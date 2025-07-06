Diyarbakır'da olayla ilgisi olmayan 2 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin 1 tutuklama Bismil ilçesinde, olayla ilgili bulunmayan biri uzman çavuş, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın faili 2 kardeşten S.K. yakalanıp, tutuklandı. Diğer kardeş B.K.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.