Diyarbakır'da olayla ilgisi olmayan 2 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin 1 tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tornacı dükkanı işleten kardeşler S.K. ve B.K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
B.K. otomobille dükkanın önüne gelerek silahla ateş açtı, S.K. ise pompalı tüfekle karşılık verdi.
FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Açılan ateş sırasında karşı taraftaki dönerci dükkanında bulunan uzman çavuş M.B. ile iş yeri çalışanı M.E. yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüphelilerden S.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
B.K.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.