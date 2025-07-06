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Diyarbakır'da olayla ilgisi olmayan 2 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin 1 tutuklama

Bismil ilçesinde, olayla ilgili bulunmayan biri uzman çavuş, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın faili 2 kardeşten S.K. yakalanıp, tutuklandı. Diğer kardeş B.K.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

DHA DHA
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Diyarbakır'da olayla ilgisi olmayan 2 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin 1 tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tornacı dükkanı işleten kardeşler S.K. ve B.K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

B.K. otomobille dükkanın önüne gelerek silahla ateş açtı, S.K. ise pompalı tüfekle karşılık verdi.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Açılan ateş sırasında karşı taraftaki dönerci dükkanında bulunan uzman çavuş M.B. ile iş yeri çalışanı M.E. yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden S.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

B.K.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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