Diyarbakır'da öldürülen gencin cinayet işlediği ortaya çıktı Motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden gencin, 14 gün önce cinayet işlediği belirlendi.

İHA

Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde 14 gün önce iki şahıs arasında çıkan sözlü tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 27 yaşındaki Oktay B., boynundan aldığı bıçak yarasıyla hastaneye kaldırıldı.

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Oktay B.’nin, hayatını kaybettiği ve otopsisi yapıldıktan sonra yakınları tarafından defnedildiği öğrenildi.

Motosikletiyle ilerlerken vuruldu

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 331’inci Sokak'ta arkadaşıyla motosiklete binip dışarı çıkan 25 yaşındaki İbrahim Ç., ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Ç.’nin kafasına iki adet merminin isabet ettiğini belirledi.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredeki özel hastaneye kaldırılan İbrahim Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Ç.’nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp morguna götürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Bir önceki cinayetin zanlısı

Oktay B.’nin cinayet zanlısı, saldırıya uğrayan İbrahim Ç. çıktı.

Yapılan incelemeler sonucu saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Ç.’nin, Oktay B.’yi öldürdüğü ve cinayet zanlısı olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Ç.’nin, cinayet işledikten sonra 13 gün boyunca iddiaya göre kayınbabasının evinde kaldığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)